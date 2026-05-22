Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı bildirildi.

Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli sayısında yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Kararın ardından gözler Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yapacağı açıklamaya çevrildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, akademik ve idari personelin sürecinin nasıl yürütüleceği merak konusu oldu.