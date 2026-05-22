Apartman ve site sakinlerini yakından ilgilendiren aidat düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki değişiklikle, özellikle son dönemde sıkça gündeme gelen yüksek aidat tartışmalarına yeni kurallar getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında site ve apartman yönetimlerinin aidat artışlarına ilişkin yetkileri sınırlandırılırken, karar mekanizmasında doğrudan kat maliklerinin söz sahibi olması sağlandı.

Keyfi Aidat Artışlarına Sınırlama Geldi

Yeni düzenlemeyle birlikte site yöneticileri artık istedikleri oranda aidat artışı yapamayacak. Mevcut sistemde yöneticiler yıllık işletme projeleri hazırlayarak aidat tutarlarını belirleyebiliyor, kat maliklerinden itiraz gelmemesi halinde bu rakamlar kesinleşiyordu. Bu durum birçok sitede yüksek aidat krizlerine, vatandaşlarla yönetimler arasında gerilime ve hatta icra süreçlerine neden oluyordu. Yeni sistemle bu uygulamaya sınır getirildi.

Yeniden Değerleme Oranı Kritik Sınır Oldu

Düzenlemeye göre site yönetimleri yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış içeren geçici işletme projesi hazırlayabilecek. Bu sınırın üzerinde bir zam yapılmak istenirse yönetim tek başına karar veremeyecek. Bunun için en geç 3 ay içinde Kat Malikleri Kurulu toplantısı yapılacak ve aidat artışı ancak maliklerin onayıyla hayata geçirilebilecek.

Son Kararı Site Sakinleri Verecek

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri karar yetkisinin doğrudan vatandaşlara geçmesi oldu. İlk toplantıda karar alınabilmesi için yüzde 50+1 çoğunluk aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğuyla yeni aidat tutarı belirlenecek. Böylece aidat rakamlarını belirleyen taraf yalnızca yöneticiler değil, doğrudan site sakinleri olacak.

Şeffaflık ve Denetim Artacak

Yeni modelle site yönetimlerinin şeffaflıktan uzak harcama kalemleri oluşturmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle çalışan maaşları, sigorta giderleri, yakıt, ortak alan elektrik ve su gibi zorunlu giderler dışında ekstra maliyet oluşturacak kararların malik onayına bağlanması dikkat çekiyor.

Bu değişiklikle aidat kaynaklı mağduriyetlerin azaltılması amaçlanıyor.

Yönetim Planı Değişikliği de Kolaylaşıyor

Düzenleme yalnızca aidatlarla sınırlı kalmadı. Toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken karar nisabı da düşürüldü. Önceden 5’te 4 çoğunluk gerekirken, yeni düzenlemeyle bu oran 3’te 2’ye indirildi. Bu değişiklikle site yönetimlerinin karar alma süreçlerinin daha hızlı ve işlevsel hale gelmesi hedefleniyor.

Bakan Kurum’dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3’te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” mesajını verdi.