Jandarma Teşkilatında 2026 Atamaları Tamamlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan jandarma personelinin yeni görev yerlerine atanmasının tamamlandığını duyurdu.

29 Bin 353 Personelin Görev Yeri Değişti

Açıklanan verilere göre atamalar kapsamında;

1.722 subay

7.933 astsubay

1.663 uzman jandarma

18.035 uzman erbaş

olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Gerçekleştirilen atamalarla birlikte jandarma teşkilatında yeni görev dağılımları oluşturuldu.

"Kahraman Jandarmamızın Nöbet Değişimi Hayırlı Olsun"

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan tüm personellere başarı dileklerini iletti.

Güvenlikten Terörle Mücadeleye Kritik Görevler

Jandarma teşkilatı, Türkiye genelinde asayişin sağlanması, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele gibi birçok alanda aktif görev yapıyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamasında jandarma personelinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı çalışmaların yeni görev yerlerinde de aynı kararlılıkla devam edeceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin Güvenliği İçin Sahada Olmaya Devam Edecekler

Gerçekleştirilen atamalarla birlikte binlerce jandarma personeli yeni görev bölgelerinde hizmet vermeye başlayacak. Atamaların, teşkilatın operasyonel gücünü ve hizmet kapasitesini daha da artırması bekleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, 187 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin huzur ve güvenliği için ülkenin dört bir yanında görev yapmayı sürdürüyor.