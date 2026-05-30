Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malabadi Köprüsü yakınlarında piknik yapan 7 kişi, çaydaki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalan 7 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.
Açıklamada, akarsu ve dere yataklarında su seviyesinde ani yükselmeler yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
