Fiat Doblo Bursa'ya Geri Dönüyor

Türk otomotiv sanayisinin sembol modelleri arasında yer alan Fiat Doblo'nun yeniden Türkiye'de üretileceği açıklandı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yaptığı değerlendirmede Doblo'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Bursa'daki Tofaş fabrikasında yeniden üretim bandına çıkacağını duyurdu.

2022 yılında üretimi İspanya'ya kaydırılan modelin dönüşü, otomotiv sektöründe büyük heyecan yarattı.

256 Milyon Euroluk Dev Yatırım

Tofaş ile Stellantis arasında yapılan anlaşma kapsamında, Bursa fabrikasında üretilecek yeni nesil hafif ticari araçlar için yaklaşık 256 milyon euro yatırım gerçekleştirilecek.

Yatırım kapsamında K9 kodlu hafif ticari araç ailesinin üretimi yapılacak. Fiat'ın yanı sıra Opel, Citroen ve Peugeot markalarına ait modeller de aynı üretim tesislerinde banttan indirilecek.

Yıllık 150 Bin Araç Üretilecek

Yeni üretim planlamasıyla Bursa tesislerinde yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin otomotiv üretim gücünü artırırken, ihracat rakamlarına da önemli katkı sağlayacak.

Kuzey Amerika'ya İhracat Yapılacak

Bursa fabrikası yalnızca Türkiye ve Avrupa pazarı için değil, küresel pazarlar için de üretim üssü olacak.

Stellantis'in K0 kodlu 1 tonluk hafif ticari araçlarının üretim sorumluluğunu üstlenecek olan tesislerde üretilecek araçların yaklaşık 230 bin adedi, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren Ram ProMaster City markasıyla Kuzey Amerika pazarına ihraç edilecek.

Doblo'nun Başarı Hikayesi

İlk kez 2000 yılında Bursa'da üretilmeye başlanan Fiat Doblo, kısa sürede hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda büyük başarı elde etti. 25 yıllık süreçte Türkiye'de 600 binden fazla satış rakamına ulaşan model, özellikle esnafın, KOBİ'lerin ve ticari araç kullanıcılarının en çok tercih ettiği araçlardan biri oldu.

Cargo, Combi ve Panorama gibi farklı versiyonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Doblo, hafif ticari araç segmentinde önemli bir marka değeri oluşturdu.

Otomotiv Sektörü İçin Stratejik Adım

Uzmanlar, Doblo üretiminin yeniden Bursa'ya taşınmasının yalnızca Fiat markası için değil, Türk otomotiv sanayisi açısından da stratejik bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni yatırımın istihdamı artırması, yan sanayiye katkı sağlaması ve ihracat gelirlerini yükseltmesi beklenirken, Bursa bir kez daha Avrupa'nın önemli otomotiv üretim merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirecek.