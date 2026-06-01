Edinilen bilgilere göre, M.K. ile C.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan gerginliğin artması üzerine M.K., yanında bulunan silahla C.K.’ye ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan C.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden C.K.’nin yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Olayın şüphelisi M.K. ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.