Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kafkas Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen kültürel etkinlikte, Kafkas kültürünün en önemli unsurları arasında yer alan halk dansları ve geleneksel ezgiler sahneye taşındı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda sahne alan ekipler, sergiledikleri performanslarla izleyicilere Kafkas kültürünü salonda yaşattı.

Disiplin, uyum ve estetik hareketlerin ön plana çıktığı gösterilerde dansçılar, geleneksel kültürün izlerini sahneye taşıdı. Özellikle hızlı ritimler eşliğinde sergilenen koreografiler, salondaki izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Kafkas kültürünün simgelerinden olan geleneksel kıyafetler de geceye ayrı bir renk kattı. Gösteriler sırasında sahneye yansıyan görsel zenginlik, kültürel mirasın sanatsal yönünü gözler önüne serdi.

Sanat Dolu Gece Tam Not Aldı

Programda Kafkas halklarının tarih boyunca oluşturduğu kültürel birikim de tanıtıldı. Müzik ve dans aracılığıyla aktarılan gelenekler, genç kuşakların kültürel değerlerle buluşmasına katkı sağladı. Kültürel çeşitliliğin sahneye taşındığı gece, farklı yaş gruplarından vatandaşları ortak bir sanat paydasında buluşturdu.

Program boyunca sahnedeki enerji ve coşku bir an olsun düşmedi. Müzik performansları ve dans gösterileriyle zenginleşen etkinlik, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik sonrası salondan memnuniyetle ayrılan vatandaşlar, böyle anlamlı bir geceyi yaşattıkları için Büyükşehir Belediyesi ve Kafkas Kültür Derneğine teşekkür etti.