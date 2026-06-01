Gram Altın Geriledi
Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimine girdi. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 660 lira seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin lira seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ve dolar endeksindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.
Kahramanmaraş'ta Güncel Altın Fiyatları
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası'nın (KAMKOB) açıkladığı güncel fiyatlara göre;
- Külçe Altın: 6.680 TL
- 22 Ayar Altın: 6.580 TL
Ziynet altınlarında ise fiyatlar şu şekilde:
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Büyük Altın (25'lik)
|108.900 TL
|111.900 TL
|Tam Altın
|43.560 TL
|44.760 TL
|Yarım Altın
|21.780 TL
|22.380 TL
|Çeyrek Altın
|10.890 TL
|11.190 TL
Küresel Gelişmeler Altını Baskılıyor
Piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan sürece ilişkin net mesajların gelmemesi belirsizliği artırıyor.
Öte yandan petrol fiyatları ve dolar endeksindeki yükseliş, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturarak fiyatların geri çekilmesine neden oluyor.
Düğün Sezonu Hareketliliği Sürüyor
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta düğün sezonunun hareketlenmesi, kuyumcularda yoğunluğun devam etmesine neden oluyor. Vatandaşlar fiyatlardaki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirirken, sektör temsilcileri altın piyasasında dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor.