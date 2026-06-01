Gram Altın Geriledi

Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimine girdi. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 660 lira seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin lira seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ve dolar endeksindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Kahramanmaraş'ta Güncel Altın Fiyatları

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası'nın (KAMKOB) açıkladığı güncel fiyatlara göre;

Külçe Altın: 6.680 TL

6.680 TL 22 Ayar Altın: 6.580 TL

Ziynet altınlarında ise fiyatlar şu şekilde:

Altın Türü Alış Satış Büyük Altın (25'lik) 108.900 TL 111.900 TL Tam Altın 43.560 TL 44.760 TL Yarım Altın 21.780 TL 22.380 TL Çeyrek Altın 10.890 TL 11.190 TL

Küresel Gelişmeler Altını Baskılıyor

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan sürece ilişkin net mesajların gelmemesi belirsizliği artırıyor.

Öte yandan petrol fiyatları ve dolar endeksindeki yükseliş, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturarak fiyatların geri çekilmesine neden oluyor.

Düğün Sezonu Hareketliliği Sürüyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta düğün sezonunun hareketlenmesi, kuyumcularda yoğunluğun devam etmesine neden oluyor. Vatandaşlar fiyatlardaki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirirken, sektör temsilcileri altın piyasasında dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor.