Kahramanmaraş’ta etkisini artıran sıcak hava dalgası vatandaşları serinleme arayışına yönlendirirken, kentin dünyaca ünlü lezzeti Maraş dondurmasına olan ilgi de her geçen gün artıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte dondurma satışlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor.

Kahramanmaraş’ın simgeleri arasında yer alan ve kendine özgü kıvamıyla bilinen Maraş dondurması, hem kent sakinlerinden hem de şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle öğle saatlerinde dondurma satış noktalarında yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerin önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Keçi sütü, doğal salep ve şeker kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanan Maraş dondurması, lezzeti ve serinletici özelliğiyle yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kendine has uzayan yapısı ve eşsiz aromasıyla dikkat çeken dondurma, sıcak havalarda vatandaşların ilk tercihlerinden biri oluyor.

Dondurma esnafı ise artan talepten memnun olduklarını belirterek yaz sezonunun hareketli geçtiğini ifade ediyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte satışların daha da arttığını dile getiren işletmeciler, özellikle bayram tatili ve yaz sezonuyla birlikte yoğunluğun devam etmesini beklediklerini söylüyor.

Yaz mevsiminin etkisini hissettirdiği Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, serinlemenin en tatlı yolunu yine Maraş dondurmasında buluyor.