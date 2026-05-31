Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların aileleri, aynı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki kabrini ziyaret etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan mezarlıkta bir araya gelen aileler, Yeşil ailesine taziyelerini ileterek acılarını paylaştı.

Oğlunu saldırıda kaybeden baba Abdullah Cevdet Yeşil, yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nı bu yıl bayram gibi yaşayamadıklarını söyledi.

Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör ise, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirtti.

Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz da bayramlarda çocuklarının kendilerini ziyaret etmesi gerekirken, bugün onların mezarları başında olduklarını söyledi.