Kahramanmaraş’ın coğrafi işaret tescilli değerlerinden biri olan Hartlap bıçaklarında Kurban Bayramı yoğunluğu geride kaldı. Bayram öncesinde ve bayram süresince yoğun mesai harcayan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen talepleri karşılamak için üretimini aralıksız sürdürdü.

Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi’nde yaklaşık 150 yıldır ve 7 kuşaktır sürdürülen bıçak üretimi, Kurban Bayramı döneminde en hareketli günlerini yaşadı. Kurban kesimlerinde tercih edilen kasap bıçakları başta olmak üzere birçok ürüne yoğun talep oluştu.

Bayram sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahattin Çelik, bu yıl da yoğun bir sezon geçirdiklerini belirterek vatandaşların Hartlap bıçaklarına gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Çelik, Kurban Bayramı öncesinde özellikle bıçak bileme ve kasap bıçağı satışlarında ciddi yoğunluk yaşandığını ifade ederek, “Bayram hazırlıkları kapsamında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcadık. Sadece Kahramanmaraş’tan değil, çevre illerden de çok sayıda müşterimizi ağırladık. Bayram dönemini verimli ve yoğun bir şekilde tamamladık” dedi.

Hartlap bıçaklarının yıllardır kalitesi ve dayanıklılığıyla tercih edildiğini vurgulayan Çelik, coğrafi işaret tesciline sahip ürünün hem şehir ekonomisine hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen müşterilerin Hartlap bıçaklarına ilgi göstermeye devam ettiğini ifade eden Çelik, üretim ve satış faaliyetlerinin bayram sonrasında da hız kesmeden süreceğini kaydetti.