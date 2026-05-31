Adıyaman’da meydana gelen trafik kazası, Kahramanmaraş’ı yasa boğdu. Gölbaşı kara yolu üzerinde bulunan ve sık sık ölümlü kazalarla gündeme gelen Börgenek rampasında motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki Emrah Can Karadana hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Emrah Can Karadana yönetimindeki 46 ANB 112 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karadana’nın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.