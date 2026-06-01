Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödemelerinde Son Gün

2026 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona eriyor. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin, vergi yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için ödemelerini 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler, gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak.

Gecikme Faizi Uygulanacak

Vergi ödemesini süresi içinde gerçekleştirmeyen taşınmaz sahiplerinden geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi tahsil edilecek.

Yetkililer, vatandaşların ek mali yükle karşılaşmaması için ödemelerini son güne bırakmadan tamamlamaları gerektiğini belirtiyor.

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Gayrimenkul sahipleri emlak vergilerini farklı kanallar üzerinden kolaylıkla ödeyebiliyor.

Ödeme işlemleri;

Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesi,

e-Devlet'e entegre belediye sistemleri,

Belediyelerin anlaşmalı olduğu bankaların mobil uygulamaları ve şubeleri,

Belediye hizmet binalarındaki vergi vezneleri

üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vatandaşlar bugün mesai saatleri içerisinde belediyelere giderek nakit veya kredi kartıyla da ödeme yapabilecek.

Kimler Emlak Vergisi Ödemiyor?

Mevzuat kapsamında bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Buna göre;

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler,

Emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları,

Engelli vatandaşlar,

Gaziler,

Hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Tek konuta sahip şehit eşleri ve çocukları

emlak vergisi ödemiyor.

Vergi Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu bölgede belediyeler tarafından belirlenen metrekare birim değeri esas alınarak hesaplanıyor.

Konut, arsa veya iş yerinin yüzölçümü ile rayiç değer hesaplanırken, taşınmazın türüne göre uygulanacak vergi oranları da farklılık gösterebiliyor.

Son Dakika Uyarısı

Uzmanlar, sistem yoğunluğu ve olası teknik aksaklıklar nedeniyle ödeme işlemlerinin son saatlere bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Emlak vergisi yükümlüsü olan milyonlarca vatandaşın, gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini bugün tamamlaması gerekiyor.