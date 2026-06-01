Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım ağını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asfalt uygulamalarıyla hem mevcut yollar yenileniyor hem de ulaşım standardı yükseltiliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda birçok noktada asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Ekipler Eş Zamanlı Olarak 11 Farklı Noktada Sahada

Büyükşehir Belediyesi, 1 – 7 Haziran tarihlerinde 11 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nda kesintisiz mesai yürüten ekipler; Pınarbaşı Caddesi, Bayazıtlı Mahallesi 12057. Sokak, Yavuz Selim Mahallesi’nde Haydarbey Caddesi başta olma üzere 73018., 73016., 73020., 73021., 73022., 73024. ve 73025. sokaklarda, Onikişubat’ta ise Bulutoğlu yolunda sıcak asfalt serimi çalışmaları gerçekleştirecek

23 Kilometrelik Yol Asfaltlandı!

Büyükşehir, 1 – 7 Haziran arasında Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ta 11 farklı bölgede gerçekleştireceği çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 23 kilometrelik yolu sıcak asfalt ile buluşturdu. Şehir içi ulaşımın daha akıcı hale getirilmesini amaçlayan çalışmalar ile yol kalitesi artırılarak hem sürücülere hem de yayalara daha rahat ulaşım imkânı sunulacak. Ekipler, yoğun tempoda sürdürdüğü çalışmalarla yaklaşık 10 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kavuşturmayı planlıyor.