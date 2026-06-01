Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz toplu taşıma uygulamasıyla önemli bir hizmete daha imza attı. Bayram boyunca şehir içi ulaşımda vatandaşlara ekonomik ve konforlu bir alternatif sunan uygulama, yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda, 27, 28,29 ve 30 Mayıs tarihleri arasında belediye otobüsleri ücretsiz bir şekilde hizmet verdi. 4 gün boyunca sürdürülen uygulama boyunca belediye otobüslerine toplam 18 bin 900 biniş gerçekleşti. Özellikle bayramın ilk günlerinde toplu taşıma kullanımında belirgin bir artış yaşanırken, vatandaşların özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmesi şehir içi ulaşımın daha akıcı hale gelmesine katkı sağladı.

Böylece hem trafik yoğunluğu azaldı hem de ulaşım ağındaki verimlilik arttı. Kurban Bayramı boyunca sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, sunulan ulaşım kolaylığının çok kıymetli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.