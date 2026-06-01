Kazalardan birinde bir kişi yaralanırken, diğerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan aynı noktada meydana gelen ikinci trafik kazasında ise araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazalar nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.