Sıcaklıklar 33 Dereceyi Görecek

Kahramanmaraş’ta yeni haftayla birlikte yaz havası etkisini artırıyor. Meteorolojik verilere göre kent merkezinde gündüz sıcaklıkları hafta boyunca 31 ile 33 derece arasında değişecek.

Gece sıcaklıklarının ise 17-18 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Çarşamba ve Perşembe Günü Yağış Bekleniyor

5 günlük hava tahminine göre Kahramanmaraş’ta çarşamba, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışlarla birlikte nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması beklenirken, kısa süreli kuvvetli sağanakların yerel olarak etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre;

2 Haziran Salı: Parçalı bulutlu, 17 / 33 derece

3 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 / 31 derece

4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 17 / 32 derece

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 / 32 derece

6 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu, 18 / 31 derece

Nem Oranı Yükselecek

Hafta boyunca özellikle yağışlı günlerde nem oranının yüzde 91 ila yüzde 95 seviyelerine kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceği belirtilirken vatandaşların bol sıvı tüketmeleri ve güneşin en etkili olduğu saatlerde tedbirli olmaları öneriliyor.

Rüzgar Hafif Esecek

Kent genelinde rüzgarın saatte 10 ila 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar beklentisi bulunmazken, yağış anlarında yerel kısa süreli rüzgar artışları yaşanabileceği ifade ediliyor.