Edinilen bilgiye göre olay, 28 Mayıs 2026 günü saat 14.48 sıralarında Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi, Savruk Şelalesi mevkiinde meydana geldi.

62 yaşındaki S.A., Ceyhan Nehri kenarında balık tuttuğu esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Talihsiz adam, kısa sürede nehrin güçlü akıntısına kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda arama kurtarma, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye Ekipler Yağdı: Zamanla Yarış Başladı

Akıntıya kapılan vatandaşı bulabilmek için adeta zamanla yarış başlatılırken, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. Nehir yatağı boyunca, su altında ve havadan sürdürülen hummalı çalışmalara katılan personel ve ekipman listesi ise şöyle:

AFAD: 1 tim (5 personel), 1 bot ve 1 drone ekibi

Jandarma (JAK ve Asayiş): 5 JAK personeli (1 bot), 8 Jandarma Asayiş personeli

Emniyet Genel Müdürlüğü: Adıyaman'dan sevk edilen 4 polis dalgıç

Malatya SAK: 5 personel, 1 bot ve 1 drone ekibi

İtfaiye: 5 itfaiye dalgıcı ve 1 bot

Bölgede hazır bekletilen 3 sağlık ekibi

Arama Çalışmaları Çok Yönlü Sürüyor

Ekipler, botlarla nehir yüzeyinde, dalgıçlarla su altında ve dronelar vasıtasıyla havadan tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatılırken, kaybolan S.A.'yı arama çalışmalarından henüz bir haber alınamadığı bildirildi. Ekiplerin nehir boyunca yoğun mesaisi devam ediyor.