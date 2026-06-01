Kuyumcularda işlem yoğunluğunun önceki haftalara göre azaldığı gözlenirken, vatandaşların altın alımında daha temkinli davrandığı belirtildi. Altın fiyatlarında son günlerde önemli bir değişim yaşanmaması da piyasadaki durgunluğun nedenleri arasında gösteriliyor.

Kuyumcu esnafı, hem yatırımcıların hem de vatandaşların fiyatların seyrini yakından takip ettiğini ifade ederek, alım taleplerinin şu an için sınırlı kaldığını söyledi. Bayram sonrasında piyasaların yönünü belirleyecek ekonomik gelişmelerin beklendiğini belirten esnaflar, yatırımcıların aceleci davranmadığını kaydetti.

Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında geri çekilme yaşanabileceğini değerlendiren sektör temsilcileri, bu durumun piyasadaki hareketliliği yeniden artırabileceğini ifade etti.

Düğün sezonunun da etkisiyle yaz aylarında altına olan talebin yeniden canlanabileceğini belirten kuyumcular, vatandaşların fiyat değişimlerini dikkatle takip ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta gözler şimdi altın piyasasında yaşanacak gelişmelere ve fiyatların önümüzdeki günlerde izleyeceği seyre çevrildi.