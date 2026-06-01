İçme suyu, tarımsal sulama ve enerji üretimi açısından büyük önem taşıyan barajlarda oluşan mevcut tablo, hem çiftçilerin hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Özellikle yaz aylarına girilirken su rezervlerinin yüksek seviyelerde olması, olası kuraklık risklerine karşı önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Güncel verilere göre Kahramanmaraş’taki barajların doluluk oranları şu şekilde ölçüldü:

Kartalkaya Barajı: %98,15

Kılavuzlu Barajı: %97,20

Menzelet Barajı: %96,70

Kandil Barajı: %96,30

Sır Barajı: %89,70

Sarıgüzel Barajı: %85,80

Adatepe Barajı: %76,40

Veriler, kentin en önemli su kaynaklarından Kartalkaya, Kılavuzlu, Menzelet ve Kandil barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelerin oldukça üzerinde olduğunu ortaya koydu. Özellikle Kartalkaya ve Kılavuzlu barajlarının neredeyse tam kapasiteye ulaşması dikkat çekti.

Uzmanlar, mevcut su rezervlerinin içme suyu temini ve tarımsal sulama açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirtirken, yağışların barajlara önemli katkı sağladığını ifade ediyor. Buna rağmen su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarrufun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yetkililer ise yüksek doluluk oranlarının sevindirici olduğunu ancak bilinçli su tüketiminin her dönem önemini koruduğunu belirterek vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Barajlardaki mevcut doluluk seviyelerinin, yaz sezonunda Kahramanmaraş’ın içme suyu, tarımsal sulama ve enerji üretimi ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.