Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı projeler bir bir hayata geçiriliyor. Sosyal belediyecilik anlayışının somut göstergeleri olarak hayata geçirilen projeler kapsamında 60 Milyon TL’lik yatırım ile şehre kazandırılan Kahramanmaraş Çocuk Merkezi, artık açılış için gün sayıyor. Kaba inşaatın, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin tamamlandığı merkezde, iç mekân düzenlemeleri ise tamamlanma aşamasına geldi. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi, hizmete girmesi ile yerel yönetimlere örnek bir proje olarak hizmet verecek.

Yeteneklerin Keşfedileceği Merkez Olacak

Modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken Çocuk Sanat Merkezi, çocukların sanatla erken yaşta tanışmasını sağlayacak kapsamlı bir eğitim ve etkinlik merkezi olarak tasarlandı. Merkez bünyesinde çocukların yaş gruplarına ve ilgi alanlarına uygun olarak tasarlanan modern kütüphanelerin yanı sıra resim, müzik, drama ve el sanatları gibi çeşitli sanatsal ve eğitsel atölyeler yer alacak.

Ayrıca bireysel rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulacağı özel görüşme odaları ile sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak geniş fuaye alanları da tesisin önemli bölümleri arasında yer alıyor. Tesis, çocukların hem öğrenebileceği hem de sosyalleşebileceği kapsamlı bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Yerel Yönetimlere Örnek Bir Model

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir yansıması olarak öne çıkan Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi, Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek gösterilebilecek vizyon projeler arasında yer alıyor. Sahip olduğu konsept, eğitim alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken tesis, sunduğu imkânlar ve özgün konseptiyle Türkiye'de referans bir proje olacak.

Çocukların Gelişimine Katkı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi, çocuklarımızın sanata, kültüre ve eğitime daha kolay erişebilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz en özel projelerimizden biri. Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’mizde, çocuklarımız hayal güçlerini özgürce ortaya koyabilecek, yeteneklerini keşfedebilecek ve kendilerini farklı alanlarda geliştirme fırsatı bulacak. Alanında uzman eğitmenlerimizin görev alacağı bu tesis modern yapısı, tematik eğitim alanları ve çok yönlü kullanım imkânlarıyla şehrimize değer katacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.