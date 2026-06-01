Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 59 bin 302 araç kontrol edilirken, trafik ekipleri özellikle sürücü güvenliğini tehdit eden ihlallere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uygulamalar kapsamında 5 bin 708 sürücü alkol denetiminden geçirilirken, 2 bin 402 motosiklet de kontrol edildi.

Denetimlerde sürücü belgesi olmadan araç kullandığı tespit edilen 660 kişi hakkında işlem yapılırken, yüksek sesle müzik yayını yaptığı belirlenen 76 araç sürücüsüne ve abartı egzoz kullandığı tespit edilen 20 araç sahibine cezai işlem uygulandı. Ayrıca öğrenci taşımacılığı yapan 41 okul servisi de denetlendi.

İki haftalık süreçte gerçekleştirilen uygulamalarda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen toplam 5 bin 670 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan veya trafiğe çıkması sakıncalı görülen 208 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik denetimlerinin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Emniyet ekipleri özellikle abartı egzoz, yüksek sesli müzik, alkollü araç kullanımı ve belgesiz sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan yetkililer, kurallara riayet edilmesinin hem bireysel güvenlik hem de toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.