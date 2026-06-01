Yemyeşil ormanları, temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken Başkonuş Yaylası, bayram boyunca hem günübirlik ziyaretçilere hem de konaklamalı misafirlere ev sahipliği yaptı. Özellikle aileler, kamp tutkunları ve doğa fotoğrafçıları yaylaya yoğun ilgi gösterdi.

Başkonuş Yaylası A.Ş. Genel Müdürü Mustafa İşbilir, bayram sürecinde beklenenin üzerinde bir ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirterek, misafirlerin memnuniyeti için tüm ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.

Yaylada bulunan bungalov evler, kamp ve karavan alanları ile sosyal tesislerin yüksek doluluk oranına ulaştığını ifade eden İşbilir, ziyaretçilerin doğa yürüyüşleri, piknik alanları ve doğal yaşam gözlem noktalarına büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Bayram boyunca çocuklu ailelerden gençlere kadar her yaştan ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten İşbilir, Başkonuş Yaylası'nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın dört mevsiminde farklı güzellikler sunduğunu vurguladı.

Doğal yapısını koruyan, zengin bitki örtüsü ve serin iklimiyle öne çıkan Başkonuş Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde de Kahramanmaraş turizminin en çok tercih edilen noktalarından biri olmayı sürdürdü.