Kent merkezindeki çarşı ve alışveriş noktalarında bayram öncesi belirli bir canlılık yaşansa da bazı esnaflar, geçmiş yıllardaki bayram hareketliliğinin bu yıl tam anlamıyla hissedilmediğini belirtti. Artan yaşam maliyetleri, kurbanlık harcamaları ve bayram ziyaretleri için yapılan yol masraflarının vatandaşların bütçelerini zorladığını ifade eden esnaflar, alışverişlerin daha çok temel ihtiyaçlarla sınırlı kaldığını söyledi.

Vatandaşların harcamalarında daha temkinli davrandığını belirten işletme sahipleri, birçok kişinin zorunlu ihtiyaçlarına öncelik verdiğini ve bu durumun çarşıdaki satışlara da yansıdığını dile getirdi.

Öte yandan bazı esnaflar ise özellikle arife günü ve bayram öncesindeki son birkaç günde yaşanan yoğunluğun beklentilerini karşıladığını ifade etti. Bazı sektörlerde satışların geçen dönemlere göre artış gösterdiğini belirten işletmeciler, çarşıda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Bayram sonrası ortaya çıkan tablo, sektörler arasındaki farklılığı da ortaya koydu. Gıda, şekerleme ve bayramlık ürün satışı yapan işletmeler yoğunluktan memnun olduklarını belirtirken, bazı sektörlerde beklenen satış rakamlarına ulaşılamadığı ifade edildi.

Esnaflar, yaz sezonu ve düğün döneminin başlamasıyla birlikte çarşıdaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde yeniden artmasını beklediklerini dile getirdi.