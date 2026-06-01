Açıklanan istatistiklere göre Kahramanmaraş’ın nüfusu 1 milyon 146 bin 278 kişiye ulaştı. Kentin yıllık nüfus artış hızı binde 10,7 olarak kaydedilirken, nüfusun yaş yapısında da önemli değişimler yaşandığı görüldü.

TÜİK verilerine göre Kahramanmaraş’ta ortanca yaş 31,4’ten 31,9’a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 31,1’den 31,6’ya çıkarken, kadınlarda ise 31,7’den 32,2’ye yükseldi. Bu veriler, kent nüfusunun kademeli olarak yaşlanma eğilimi gösterdiğini ortaya koydu.

Kentteki yaşlı nüfus oranı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 114 bin 436 olarak kayıtlara geçerken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 10 seviyesine yükseldi.

Yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında ise kadınların erkeklere göre daha yüksek orana sahip olduğu görüldü. Kahramanmaraş’ta 65 yaş ve üzeri erkek nüfus 54 bin 664 kişi olarak belirlenirken, bu rakam erkek nüfusun yüzde 9,4’ünü oluşturdu. Kadınlarda ise 65 yaş ve üzeri nüfus 59 bin 772 kişi olarak kaydedildi ve kadın nüfus içindeki oranı yüzde 10,6 oldu.

Uzmanlar, doğum oranlarındaki düşüş ve yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlı nüfus oranının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğine dikkat çekiyor. Veriler, deprem sonrası yeniden toparlanma sürecini sürdüren Kahramanmaraş’ta nüfusun artmaya devam ettiğini ancak yaş yapısında da belirgin bir değişim yaşandığını gösteriyor.