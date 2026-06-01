Aktarlar, son dönemde sindirim sistemini destekleyici özellikleriyle öne çıkan karnıyarık otu tohumu ve chia tohumuna ilginin arttığını belirtiyor. Lif açısından zengin olan bu ürünlerin bağırsak hareketlerini desteklediği ve sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

Karnıyarık otu tohumu ve chia tohumunun günlük olarak yoğurtla birlikte birer tatlı kaşığı tüketilebileceğini belirten aktarlar, özellikle bayram dönemlerinde ağır beslenmenin ardından bu ürünlerin tercih edildiğini söylüyor.

Aktarlarda satışa sunulan ürünlerin 100 gramlık paketlerinin yaklaşık 120 liradan alıcı bulduğu, bu miktarın ise bir kişinin yaklaşık bir aylık kullanım ihtiyacını karşılayabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar ise bitkisel ürünlerin bilinçsiz şekilde kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle kronik hastalığı bulunan, düzenli ilaç kullanan veya özel sağlık durumu olan vatandaşların bu tür ürünleri tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği vurgulanıyor.

Sağlıklı beslenmenin temelinde dengeli gıda tüketimi, yeterli su içilmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, bayram sonrası sindirim sorunları yaşayan vatandaşlara doğal destek ürünlerini bilinçli şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulunuyor.