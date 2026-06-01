Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliği kapsamında Göksun’da da önemli bir ulaşım yatırımını tamamladı. İlçe merkezinin en yoğun kullanılan güzergâhları arasında yer alan Atatürk Caddesi ve Yunus Emre Caddesi, gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarının ardından modern ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin ardından ağır tonajlı araç geçişleri ve altyapı faaliyetleri nedeniyle yıpranan yollar baştan sona yenilendi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip arterde gerçekleştirilen asfalt serimi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ulaşım Standardı Yükseltildi

İlçe merkezinin en önemli ulaşım akslarından olan Atatürk ve Yunus Emre caddeleri; yerleşim alanları, iş yerleri, çarşı merkezi ve kamu kurumlarına ulaşım sağlaması bakımından stratejik bir konuma sahip bulunuyor. Gün içerisinde yoğun araç ve yaya trafiğine ev sahipliği yapan arterlerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla birlikte hem sürüş konforu artırıldı hem de ulaşım güvenliği güçlendirildi.

Toplam 4 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar sayesinde uzun yıllar boyunca vatandaşlara hizmet verecek modern bir ulaşım altyapısı oluşturuldu. Yeni asfalt kaplama ile birlikte yol yüzeyindeki bozulmalar giderilirken, sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağlandı.