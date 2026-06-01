Türkiye genelinde son günlerde etkisini artıran yağışlar, birçok ilde sel, su baskını, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmalarla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

9 İlde Heyelan ve Kaya Düşmesi Meydana Geldi

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 21-31 Mayıs tarihleri arasında özellikle Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum ve Afyonkarahisar'da yoğun yağışların etkisiyle 110 heyelan ve kaya düşmesi olayı yaşandı.

Meydana gelen olaylarda 67 konut ile bir ahır zarar görürken, ekipler riskli bölgelerde inceleme ve güvenlik çalışmalarını sürdürdü.

Sel ve Taşkınlar 24 İli Etkiledi

Yağışların yol açtığı sel, su baskını ve taşkınlar ise Hatay'dan Edirne'ye kadar geniş bir coğrafyada etkili oldu. Tokat, Amasya, Ordu, Çorum, Ankara, Konya, Bursa, Erzurum, Artvin, Osmaniye, Giresun ve Rize'nin de aralarında bulunduğu 24 ilde çok sayıda ihbar alındı.

Bölgelerde su tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için kurumlar arası koordinasyon artırıldı.

13 Bin Personel Sahada Görev Yaptı

Afetlerle mücadele kapsamında AFAD, emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İl Özel İdareleri ve belediyelerden oluşan toplam 13 bin 342 personel görev aldı.

Çalışmalarda ayrıca 5 bin 656 araç ve iş makinesi kullanıldı. Ekipler, hasar tespitinden tahliye çalışmalarına, su tahliyesinden yol açma faaliyetlerine kadar birçok alanda görev yaptı.

Temizlik ve İyileştirme Çalışmaları Sürüyor

Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. AFAD gönüllüleri ile ilgili kurum ekipleri, vatandaşların günlük yaşamlarına en kısa sürede dönebilmesi için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Afet sonrası yürütülen faaliyetler kapsamında zarar gören alanlarda iyileştirme ve normalleşme çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Bayram Boyunca Teyakkuz Sürecek

AFAD, Kurban Bayramı süresince yaşanabilecek olası afetler, ulaşım kazaları ve mahsur kalma olaylarına karşı tüm ekiplerin hazır durumda bekletileceğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini isterken, can ve mal güvenliğini riske atabilecek durumlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, afetlerle mücadelede görev alan tüm kurumlar ve personele teşekkür edildi.