Enerji Güvenliği Her Zamankinden Daha Kritik

Bakü Enerji Haftası'nın açılış programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji piyasalarının son yıllarda önemli sınamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların enerji piyasalarını daha kırılgan hale getirdiğini belirten Bayraktar, enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynaklara erişimle açıklanamayacağını vurguladı.

Bayraktar, enerji güvenliğinin güçlü altyapı, çeşitlendirilmiş kaynaklar, yüksek enterkonneksiyon kapasitesi ve uluslararası iş birliğiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Yenilenebilir Enerjide Türkiye Avrupa'nın İlk 5'i Arasında

Türkiye'nin enerji politikalarının temelinde arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bulunduğunu belirten Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 65'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda Avrupa'da ilk 5, dünyada ise ilk 11 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Güneş Enerjisinde Tarihi Dönüm Noktası

Bakan Bayraktar, güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji dönüşümündeki rolünün giderek arttığını belirterek yıl sonunda önemli bir eşik aşılacağını açıkladı.

Bayraktar, "Bu yılın sonunda güneş enerjisinin Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesindeki en büyük kaynak haline gelmesini bekliyoruz" dedi.

Sakarya Gaz Sahasında Üretim Artıyor

Türkiye'nin doğal gaz alanındaki yatırımlarına da değinen Bayraktar, boru hatları, yer altı depolama tesisleri ve LNG altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde enerji arz güvenliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin düzenli olarak arttığını belirten Bayraktar, yıl sonuna kadar yıllık 7,5 milyar metreküplük üretim seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Akkuyu'da İlk Ünite İçin Geri Sayım

Nükleer enerjinin Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını söyledi.

Akkuyu'nun devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin daha da güçleneceği ifade ediliyor.

Türkiye-Azerbaycan Enerji İş Birliği Güçleniyor

Konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ortaklığına da değinen Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji güvenliğinde kritik rol oynadığını belirtti.

İki ülkenin yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve yeşil enerji koridorları alanlarında da iş birliğini geliştirdiğini ifade eden Bayraktar, ortak projelerin bölgesel enerji mimarisini güçlendirdiğini söyledi.

"Türkiye Güvenilir Bir Enerji Merkezi Olmayı Sürdürecek"

Türkiye'nin jeostratejik konumu sayesinde enerji ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek."

Bayraktar ayrıca Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, küresel enerji ve iklim politikalarına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.