TÜİK İlk Çeyrek Büyüme Verilerini Açıkladı

Türkiye ekonomisinin merakla beklenen Ocak-Mart 2026 dönemi büyüme verileri belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre ekonomi, yılın ilk çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.

En Güçlü Büyüme Bilgi ve İletişim Sektöründe

Sektörel bazda incelendiğinde en yüksek büyüme yüzde 9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti.

Bu sektörü;

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2,

Tarım sektörü yüzde 4,6,

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7,

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5,

İnşaat sektörü yüzde 3,2,

Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3

oranındaki büyüme ile takip etti.

Öte yandan sanayi sektörü yüzde 0,8 küçülerek dikkat çekti.

Türkiye Ekonomisinin Büyüklüğü 17 Trilyon Liraya Yaklaştı

Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı.

Dolar bazında ise Türkiye ekonomisinin büyüklüğü ilk çeyrekte 389 milyar 598 milyon dolar olarak hesaplandı.

Hanehalkı Harcamaları Artmaya Devam Ediyor

Ekonomik büyümede iç tüketimin etkisi sürüyor.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

Aynı dönemde;

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1,

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3

oranında yükseldi.

İhracatta Düşüş Dikkat Çekti

İlk çeyrek verilerinde dış ticaret tarafındaki gelişmeler de öne çıktı.

Mal ve hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 azalırken, ithalat yüzde 2 geriledi.

Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmeler ve dış talepteki yavaşlamanın ihracat rakamları üzerinde etkili olduğunu değerlendiriyor.

Çalışanlara Yapılan Ödemeler Yüzde 35,9 Arttı

İş gücü ödemeleri 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artış gösterdi.

Net işletme artığı ve karma gelirlerdeki artış ise yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.

İş gücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42,7 seviyesinde sabit kalırken, net işletme artığı ve karma gelirin payı yüzde 35,8 olarak kaydedildi.

Gözler Yılın Geri Kalanına Çevrildi

2025 yılını yüzde 3,6 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisi, 2026'nın ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Ekonomistler, yılın geri kalanında enflasyonla mücadele, yatırım eğilimleri, ihracat performansı ve küresel ekonomik gelişmelerin büyüme üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Açıklanan veriler, Türkiye ekonomisinin iç tüketim ve hizmet sektörlerinin desteğiyle büyümeye devam ettiğini ortaya koyarken, sanayi üretimi ve ihracattaki gelişmeler önümüzdeki dönemin en önemli göstergeleri arasında yer alıyor.