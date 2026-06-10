Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Bakan Çiftçi kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

Bakan Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Öztürkler, KKTC olarak hemen her konuda Türkiye'nin desteğini görmekten mutlu olduklarını söyledi.

