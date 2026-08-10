Daha 17 11. Bölümde Neler Oldu?

Kazanın ardından karakterler yaşadıkları olayların etkileriyle mücadele ederken, Akkaya Ailesi’nin geçmişi yeniden gündemin merkezine geldi. Teoman, babasının kendisinden önemli bir sır sakladığından şüphelenerek geçmişinin izlerini sürmeye başladı. Bu araştırma, Akkaya Ailesi’nin yıllardır sakladığı gerçeklerin gün yüzüne çıkabileceğine dair önemli işaretler verdi.

A.B.İ. Dizisinde Büyük Sürpriz! Sezon Finali Öncesi Yeni Oyuncu Kadroya Katıldı
A.B.İ. Dizisinde Büyük Sürpriz! Sezon Finali Öncesi Yeni Oyuncu Kadroya Katıldı
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Aras ise Serhat’ın kendisine güçlükle söylediği gizemli kelimenin anlamını çözmeye çalıştı. Bu kelime, Aras’a kardeşi Demir’e ulaşabilmesi için yeni bir kapı açtı.

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Leyla ve Aras Arasındaki Güven Sarsılıyor

Dizinin 11. bölümünde Leyla ile Aras arasındaki ilişki de önemli bir sınavdan geçti. Aras’ın geçmişten sakladığı gerçekler Leyla’nın kafasındaki soru işaretlerini artırırken, ikili arasındaki güven duygusu giderek zayıfladı.

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Leyla, Aras’ın kendisinden gizlediği gerçekleri öğrenmek için daha kararlı bir tutum sergilemeye başladı. Bu gelişmeler, ikilinin ilişkisinde yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

Akkaya Ailesi’nin geçmişine dair gerçeklerin ne kadarının ortaya çıkacağı ve Aras ile Leyla arasındaki güven sorununun nasıl sonuçlanacağı ise yeni bölümde yanıtını bulacak.

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Daha 17 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Daha 17, sürpriz gelişmelerin yaşandığı bölümleriyle izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. Dizinin 11. bölümünde Akkaya Ailesi’nin geçmişine ilişkin sırlar yeniden ortaya çıkarken, Aras ve Teoman’ın araştırmaları beklenmedik bir noktada kesişti.

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Merakla beklenen Daha 17 12. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Fragmanda yeni bölümde yaşanacak gelişmelere ilişkin dikkat çeken ipuçları yer alırken, Aras ve Teoman cephesinde gerilimin daha da yükseldiği görülüyor.

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Daha 17 12. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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