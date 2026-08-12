Ekranların en çok izlenen ve heyecanın bir an olsun eksik olmadığı yarışma programı Var Mısın Yok Musun, dün akşam Atv ekranlarında yayınlanan 29. bölümüyle yine nefesleri kesti. Sevilen isim Esra Erol’un doğal ve samimi sunumuyla ekrana gelen yarışmada, stüdyoda adeta duygusal ve gerilim dolu fırtınalar esti.

Gecenin yarışmacısı olan 38 yaşındaki Nazlı Eda Paralı, stüdyoya büyük hayallerle geldi. 2 numaralı kutuyla yarışmaya başlayan Eda'nın temel hedefi, büyük ödülü kazanarak hayallerini gerçeğe dönüştürmekti.

Ancak yarışmanın hemen başında, ilk kutuda 1 milyon TL'yi kaybetmesi büyük bir talihsizlik olarak kayıtlara geçti. Eda'nın oğlu Sencer’in stüdyoda sergilediği samimi tavırlar ve söylediği türküler ise izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Dev Ödüller Gitti, Tansiyon Tavan Yaptı!

Oyunun ilerleyen turlarında peş peşe bulduğu düşük tutarlarla muazzam bir geri dönüş yapan Eda, şansını döndürmeyi başardı. 4. turun sonunda gelen 425.000 TL'lik banka teklifini elinin tersiyle iten yarışmacı, 5. turda ise adeta yıkıldı. Peş peşe 3 milyon TL ve 5 milyon TL gibi devasa iki büyük ödülü kaybeden Eda, büyük bir şok yaşadı.

Ancak direncini kaybetmeyen yarışmacı, 6. turda Naciye ve Seda'nın kutularından 10 TL ve 50 TL gibi çok düşük rakamlar çıkararak tablosunu yeniden lehine çevirmeyi başardı. Bu kritik eşikte bankanın sunduğu 870.000 TL'lik cazip teklifi kabul eden Eda Paralı, yarışmadan ayrılma kararını aldı.

"Ya Devam Etseydi?" Sorusunun Cevabı Herkesi Şoke Etti

Yarışmadan 870 bin TL'lik ödülle ayrılan Eda'nın ardından açılan kutular, "ya devam etseydi?" sorusunun yanıtını acı bir şekilde gözler önüne serdi. Mete ve Mesut'un kutularından 10 TL ve 100 TL çıkması, bankanın bir sonraki teklifinin tam 1 milyon 870 bin TL olacağını kanıtladı. Kendi kutusunda ise 750.000 TL bulunan Eda, doğru bir hamle yaparak stüdyodan hatırı sayılır bir servetle ayrılmayı başardı.

Hayallerin sadece bir kutuya sığdığı bu heyecan dolu yarışmada masaya kimin oturacağı ve yeni sürprizlerin neler olacağı ise bu akşam Atv ekranlarında yanıt bulacak.