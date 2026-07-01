13 – 35 Yaş Arasındaki Gençlere Yönelik

13 ile 35 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak planlanan Pusula Maraş Yaz Akademileri kapsamında; eğitim, bilişim ve geleneksel sanatlar alanlarında birbirinden farklı kurslar ücretsiz olarak katılımcılarla buluşacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerde, gençlerin hem akademik başarılarını artırmaları hem de yeni beceriler kazanmaları hedefleniyor.

Akademik Destekten Yapay Zekâ Eğitimlerine

Pusula Maraş Yaz Akademileri’nde akademik hazırlık süreçlerine destek sağlayacak önemli programlar da yer alıyor. Üniversite ve liseye hazırlanan öğrenciler için TYT ve LGS kampı düzenlenirken, KPSS’ye hazırlanan adaylara yönelik tekrar ve soru çözüm programları da gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra günümüzün en önemli çalışma alanlarından biri haline gelen teknoloji ve dijital dönüşüm başlıklarında da çeşitli eğitimler gençlerle buluşacak. Üretken yapay zekâ uygulamaları, yapay zekâ ve dijital dönüşüm eğitimleri sayesinde katılımcılar, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve bu alanda yetkinlik kazanma fırsatı elde edecek.

Program kapsamında ayrıca etkili ve hızlı okuma eğitimleriyle gençlerin öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanırken, hüsn-i hat ve tezhip gibi geleneksel sanat kurslarıyla da kültürel ve sanatsal gelişim desteklenecek.

Başvurular Çevrimiçi Yapılabiliyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitimlerin ücretsiz olduğu vurgulanırken, kurslara katılmak isteyen gençlerin https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/06/30/pusula-maras-yaz-akademileri-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabileceği belirtildi. Son başvuru tarihi 4 Temmuz Cumartesi.