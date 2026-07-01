Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, açıklama yaptı.

Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur" yanıtını verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da haziran ayı enflasyonunu açıklayacak.

Temmuz-Aralık 2026 maaş farkları açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda hesaplanacak. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise Meclis'te görüşüldükten sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

TÜİK verilerine göre, enflasyonun 5 aylık farkı yüzde 16,61 artış oldu. Ekonomistlere yönelik yapılan anketlerde haziran ayında enflasyonun yüzde 1,04 gelmesi bekleniyor.

Bu şartlarda SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri, yüzde 17,82; memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,58 zam alacak.

Buna göre beklenti şöyle şekillendi:

En düşük emekli maaşı: 23 bin 564,00 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 543 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 293 TL