Bahçeli’den Askeri Hastaneler İçin Yeni Çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin savunma kapasitesine dikkat çeken Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumuna vurgu yapan Bahçeli, askeri sağlık sisteminin yeniden güçlendirilmesinin zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

"NATO'da Askeri Hastanesi Olmayan Tek Ülke Türkiye"

Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır."

Askeri hastanelerin yeniden hizmete alınmasının yalnızca sağlık alanında değil, milli savunma açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirten Bahçeli, bu konuda adım atılması gerektiğini söyledi.

"Vatanı Namus Bilen Türk Hekimleri Görev Yapmalı"

Bahçeli, askeri hastanelerde görev yapacak sağlık personelinin önemine de dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir." Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek: "Tüm Partiler Sorumluluk Almalı" İçeriği Görüntüle

NATO Zirvesi Mesajı

Konuşmasında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de değinen Bahçeli, Türkiye'nin ittifak içerisindeki rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kore'den Afganistan'a, Balkanlar'dan Libya'ya kadar birçok bölgede üstlendiği görevleri hatırlatan Bahçeli, Türkiye'nin NATO'ya sadece imza atan değil, sahada sorumluluk üstlenen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bölgesel Gelişmelere Değindi

Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek ateşkes süreçlerinin sahada da uygulanması gerektiğini belirtti. Bölgedeki krizlerin diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması yönündeki duruşunu sürdüreceğini ifade etti.