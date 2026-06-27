CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millethaber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu sorunun çözümü için siyasi partilerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

"Bütün siyasi partiler elini taşın altına koymalı"

Kılıçdaroğlu, sürecin başarıya ulaşabilmesi için tüm siyasi partilere önemli görevler düştüğünü belirterek, ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumsal uzlaşıyla mümkün olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, tüm siyasi aktörlerin sorumluluk almasının önemine dikkat çekti.

Şehit aileleri ve gaziler vurgusu

Açıklamasında şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerine de değinen Kılıçdaroğlu, yürütülecek sürecin manevi değerleri incitmeyecek şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Çözüm adımlarının toplumun ortak vicdanını gözeterek atılmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu konuda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

"Türkiye için tarihi bir fırsat"

Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bu fırsatın doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca tüm siyasi partilerin sürece yapıcı katkı sunmasının beklendiğini dile getirdi.