Sağlık Bakanlığı’ndan Tütünle Mücadelede Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı bir kanun taslağı üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hem kapalı alan denetimlerinin sıkılaştırılması hem de satış noktalarındaki uygulamaların yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin Türkiye genelindeki tüm işletmeleri etkilemesi bekleniyor.

Kapalı Alanlarda Yeni Kriterler Geliyor

Yeni taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri kapalı alan tanımının yeniden netleştirilmesi oldu.

Buna göre:

Camekan, tente ve branda ile çevrili alanlar yeniden değerlendirilecek

Kapalı, açık ve yarı kapalı alanlar net kriterlerle ayrılacak

Sigara kullanımına izin verilen alanlar daha sıkı denetlenecek

Bu düzenlemeyle birlikte özellikle kafe, restoran, lokanta ve eğlence mekanlarında kurallara uyumun artırılması amaçlanıyor.

Denetimler Artacak, İhlallere Sıkı Takip

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alan ihlallerine karşı denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirtti.

Yeni dönemde:

Kurallara uymayan işletmelere yaptırımlar artırılacak

Sigara içilen alanların kontrolü sıkılaşacak

Denetim süreçleri daha etkin hale getirilecek

Tütün Ürünleri Raflarda Görünmeyecek

Taslak düzenlemenin bir diğer önemli maddesi ise tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğü.

Buna göre:

Sigara ve tütün ürünleri açık şekilde sergilenemeyecek

Market ve büfelerde özendirici sunumlar kaldırılacak

Gençlerin erişim ve etkilenme riskinin azaltılması hedeflenecek

Bakanlık, tütünün yasaklanmadığını ancak görünürlüğünün sınırlandırılacağını vurguladı.

18 Yaş Altı Satışa Daha Sıkı Denetim

Yeni düzenlemede en kritik başlıklardan biri de 18 yaş altına satışların önlenmesi oldu.

Bu kapsamda:

Yaş kontrolü zorunluluğu daha sıkı uygulanacak

Denetimler artırılacak

Satış ihlallerine yönelik yaptırımlar güçlendirilecek

8 Milyar Paketlik Tüketim Alarm Verdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye’de yaklaşık 8 milyar paket sigara satıldığını açıkladı. Bu rakamın halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yeni kanun taslağının önümüzdeki aylarda tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.