Sağlık Bakanlığı’ndan Tütünle Mücadelede Yeni Dönem
Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı bir kanun taslağı üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hem kapalı alan denetimlerinin sıkılaştırılması hem de satış noktalarındaki uygulamaların yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.
Düzenlemenin Türkiye genelindeki tüm işletmeleri etkilemesi bekleniyor.
Kapalı Alanlarda Yeni Kriterler Geliyor
Yeni taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri kapalı alan tanımının yeniden netleştirilmesi oldu.
Buna göre:
- Camekan, tente ve branda ile çevrili alanlar yeniden değerlendirilecek
- Kapalı, açık ve yarı kapalı alanlar net kriterlerle ayrılacak
- Sigara kullanımına izin verilen alanlar daha sıkı denetlenecek
Bu düzenlemeyle birlikte özellikle kafe, restoran, lokanta ve eğlence mekanlarında kurallara uyumun artırılması amaçlanıyor.
Denetimler Artacak, İhlallere Sıkı Takip
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alan ihlallerine karşı denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirtti.
Yeni dönemde:
- Kurallara uymayan işletmelere yaptırımlar artırılacak
- Sigara içilen alanların kontrolü sıkılaşacak
- Denetim süreçleri daha etkin hale getirilecek
Tütün Ürünleri Raflarda Görünmeyecek
Taslak düzenlemenin bir diğer önemli maddesi ise tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğü.
Buna göre:
- Sigara ve tütün ürünleri açık şekilde sergilenemeyecek
- Market ve büfelerde özendirici sunumlar kaldırılacak
- Gençlerin erişim ve etkilenme riskinin azaltılması hedeflenecek
Bakanlık, tütünün yasaklanmadığını ancak görünürlüğünün sınırlandırılacağını vurguladı.
18 Yaş Altı Satışa Daha Sıkı Denetim
Yeni düzenlemede en kritik başlıklardan biri de 18 yaş altına satışların önlenmesi oldu.
Bu kapsamda:
- Yaş kontrolü zorunluluğu daha sıkı uygulanacak
- Denetimler artırılacak
- Satış ihlallerine yönelik yaptırımlar güçlendirilecek
8 Milyar Paketlik Tüketim Alarm Verdi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye’de yaklaşık 8 milyar paket sigara satıldığını açıkladı. Bu rakamın halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi.
Yeni kanun taslağının önümüzdeki aylarda tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.