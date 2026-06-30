Türkiye genelinde milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisini bekliyor.

Açıklanacak rakamla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışları kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16,61 şimdiden oluştu

Yılın ilk beş aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.

Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oran biraz daha yükselecek. Kesin zam oranı TÜİK'in açıklayacağı son veriyle belli olacak.

Memur ve memur emeklisi için hesap değişecek

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesiyle hesaplanıyor.

Mevcut verilere göre memurlar için oluşan artış oranı yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor. Haziran enflasyonunun eklenmesiyle bu rakam da güncellenecek.

Sosyal yardımlar da artacak

Temmuz ayında sadece maaşlar değil, memur maaş katsayısına bağlı birçok sosyal destek ödemesi de yeniden hesaplanacak.

Artıştan etkilenecek başlıca ödemeler şöyle:

65 yaş aylığı

Evde bakım maaşı

Engelli aylıkları

Diğer sosyal yardım kalemleri

Bu nedenle açıklanacak enflasyon verisi yaklaşık 25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.

Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Ekonomistlerin haziran ayına ilişkin ortalama aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,04 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmin gerçekleşirse:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yaklaşık yüzde 17,8 seviyesine ulaşması,

Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yaklaşık yüzde 13,7 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kesin oranlar ise TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı resmi enflasyon verisiyle belli olacak.