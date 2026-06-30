

Program kapsamında, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in eşi Dr. Selma Ünlüer’e, Gönül Elçileri Projesi’ne sağladığı katkı ve destekler dolayısıyla Emine Erdoğan tarafından ödül takdim edildi.



Ayrıca, Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen başarılı çalışmalar dolayısıyla, İl Müdürü Emre Çalğan’a İl Müdürlüğü adına Emine Erdoğan tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.



Takdim edilen ödül ve teşekkür belgesi, Kahramanmaraş’ta koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların ve kurumlar arası iş birliğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.