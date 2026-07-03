İstanbul Maslak’ta kurdukları çağrı merkezi üzerinden yapay zeka yazılımları kullanarak Avrupa genelinde çok sayıda kişiyi dolandıran uluslararası suç örgütü çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun Çekya adli makamlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilere telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

