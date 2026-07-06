Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yaz kampı programları bu yıl da başladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve gençlerden yoğun ilgi gören kamp organizasyonu, bu yaz da farklı temalarla yüzlerce genci doğayla, sporla ve sosyal etkinliklerle buluşturacak. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilecek kamp programlarının durağı, Andırın’ın doğal güzellikleriyle dikkat çeken Çınar Geçidi oldu. Burada düzenlenen Geleneksel Türk Oyunları Kampı hem eğlenceli etkinlikleri hem de sosyal içerikleriyle gençlere unutulmaz iki gün yaşattı.

Çınar Geçidi’nde Geleneksel Oyun Coşkusu

Doğanın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen kampa 100 genç katıldı. Kamp boyunca katılımcılar, geleneksel Türk oyunlarıyla hem kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu hem de arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Mas güreşi, mangala, halat çekme ve matrak gibi geleneksel oyunlarda kıyasıya mücadele eden gençler, takım ruhunu yaşayarak birlikte hareket etmenin önemini deneyimledi. Eğlenceli rekabetin hâkim olduğu etkinlikler, kamp alanında renkli ve neşeli görüntüler oluşturdu.

Eğlence, Sohbet ve Kişisel Gelişim Bir Arada

Kamp programı yalnızca sportif ve geleneksel oyunlarla sınırlı kalmadı. Gün boyunca çeşitli etkinliklere katılan gençler, akşam saatlerinde düzenlenen müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşadı. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen söyleşi programı ise katılımcılara farklı bakış açıları kazandırırken kişisel gelişimlerine de katkı sundu. Doğayla iç içe geçirilen kamp süresince gençler hem şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşma imkânı buldu hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal yönlerini geliştirdi.

Yaz Boyunca Farklı Temalarda Devam Edecek

Pusula Maraş tarafından hazırlanan yaz kampı programları önümüzdeki süreçte de farklı temalarla devam edecek. Gençlerin fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan kamplarda spor, kültür, sanat, doğa ve kişisel gelişim odaklı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Gençlerden Pusula Maraş’a Teşekkür

Kampa katılan gençler, organizasyondan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek kendilerine böyle bir imkân sunan Büyükşehir Belediyesi ve Pusula Maraş’a teşekkür etti. Katılımcılar hem eğlendikleri hem de yeni deneyimler kazandıkları kampın yaz tatiline farklı bir renk kattığını ifade etti.