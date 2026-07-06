Kahramanmaraş'ta yükseköğretim yapısını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Milletvekillerinin imzasını taşıyan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", öğrenci affının yanı sıra üniversitelerin akademik yapılanmasına ilişkin değişiklikler de içeriyor.

Afşin ve Göksun'daki Yüksekokullar Kapatılacak

Kanun teklifine göre, Afşin Sağlık Yüksekokulu ile Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılacak. Bu yüksekokullarda eğitim gören öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından aynı üniversite bünyesinde belirlenen fakültelere aktarılacak.

Elbistan Mühendislik Fakültesi İçin de Düzenleme

Teklif kapsamında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Elbistan Mühendislik Fakültesi de kapatılacak. Fakültede görev yapan akademik personelin ise aynı üniversitenin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kadrosuna geçirilmesi planlanıyor.

Elbistan'daki Meslek Yüksekokulları KSÜ Bünyesinde Birleştirilecek

Düzenleme kapsamında Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Elbistan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) bünyesinde kurulacak Elbistan Meslek Yüksekokulu'na devredilmesi öngörülüyor.

Amaç Akademik Yapıyı Güçlendirmek

Kanun teklifiyle birlikte yükseköğretim kurumlarının daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması, akademik kadroların güçlendirilmesi ve eğitim hizmetlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirtilen değişiklikler ilgili geçiş takvimi doğrultusunda uygulanacak.