Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesindeki TOKİ Konutları'nda yaşayan down sendromlu ve çölyak hastası Murat Bolat'a unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Doğum günü dolayısıyla Murat Bolat'ın evini ziyaret eden jandarma personeli, beraberinde getirdikleri pasta ile kutlama gerçekleştirdi. Büyük mutluluk yaşayan Murat, doğum günü pastasını jandarma ekipleriyle birlikte keserken, renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Kutlama boyunca Murat'la yakından ilgilenen jandarma personeli, onun sevincini paylaşarak özel gününü daha da anlamlı hale getirdi. Ziyaret sırasında çekilen hatıra fotoğrafları da bu güzel anları ölümsüzleştirdi.

Murat Bolat ve ailesi, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplumla güçlü bağlar kurmayı amaçlayan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği anlamlı ziyaret, çevredeki vatandaşlardan da takdir gördü. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Murat'ın yüzünde tebessüm bırakırken, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.