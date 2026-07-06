Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Ramazan Şenkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite istikametinden Erçene Mahallesi yönüne seyir halinde olan otomobil, yol kenarında yürüyen Ramazan Şenkaya ile yanında bulunan B.K.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki genç yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ramazan Şenkaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için Kahramanmaraş'taki bir hastaneye sevk edildi. Ancak genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hafif şekilde yaralanan B.K.'nin ise tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.