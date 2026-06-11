Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu Menderes Mahallesi’nde de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Altyapı imalatları sırasında deformasyona uğrayan asfalt yüzeyi, kapsamlı bir çalışma programıyla tamamen yenileniyor.

Birçok Nokta Sıcak Asfalta Kavuşturuldu

Ekiplerin hummalı çalışmaları çerçevesinde Menderes Mahallesi’nde 46027, 46031, 46030, 46028, 46033 ve 46029. sokaklar sıcak asfaltla buluşturuldu. Yenilenen yol sayesinde bölgede ulaşım akışı daha düzenli hale getirildi. Program kapsamında Menderes Mahallesi’nde Mehmet Kasapkara Caddesi ile 46017, 46018, 46019, 46020, 46022, 46035 ve 46037. sokaklarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Esnaflar Çalışmalardan Memnun

Mahalle sakinleri ve esnaflar da çalışmalardan son derece memnun. Toz ve topraklardan kurtulduklarını söyleyen esnaf İbrahim Yanık, “Şu anda asfalt çalışmamız var ve yollarımız Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor. Mahallemizin her tarafı karış karış asfaltlanıyor. Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” dedi.