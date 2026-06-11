MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."