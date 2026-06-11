Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, yıllardır stabilize zeminden kaynaklı toz, çamur ve ulaşım sorunlarının yaşandığı kırsal arterler kilit parke ile yenileniyor.

Borazanlı Mevkiinde Çalışmalar Tamamlandı

Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri Kumarlı Mahallesi’ne bağlı Borazanlı mevkii oldu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki arterde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin metrekare kilit parke imalatı tamamlandı. Özellikle yaz aylarında yoğun toz oluşumu, kış aylarında ise yağışlarla birlikte çamur nedeniyle ulaşımda güçlüklerin yaşandığı yol, gerçekleştirilen yatırımla daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Tamamlanan çalışmalar sayesinde bölge sakinlerinin ulaşım standardı önemli ölçüde yükselirken, yol daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuldu.

Üç Mahallenin Kullandığı Yol Yenileniyor

Andırın kırsalında devam eden yatırımlardan biri de Gökahmetli, Bektaşlı ve Akçakoyunlu mahallelerinin ortak olarak kullandığı ulaşım güzergâhında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki arterde sürdürülen çalışmalar kapsamında 8 bin metrekare kilit parke uygulaması yapılıyor.

Stabilize zemin nedeniyle özellikle yağışlı havalarda ulaşımın aksadığı, yaz aylarında ise toz nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığı yolun yenilenmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım kalitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem mahalle sakinleri hem de güzergâhı kullanan sürücüler daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânına kavuşacak.