Sultan II. Bayezid Han Vakfı’nın yaklaşık 530 yıl önce hazırlanan vakfiyesinde yer alan hayır şartı doğrultusunda düzenlenen program kapsamında 25 çocuk sünnet ettirilerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Çamlıca Restoran’da düzenlenen programda çocuklar, aileleri ve davetliler bir araya geldi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından gerçekleştirilen programda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de bu özel günün mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadı.

Programda yapılan konuşmalarda, vakıf kültürünün yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma anlayışını nesilden nesile aktaran önemli bir miras olduğu vurgulanırken, Sultan II. Bayezid Han Vakfı’nın vakfiyesinde yer alan hayır şartının asırlardır yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.