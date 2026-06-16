Hicri Yılbaşı ile Yeni Bir Manevi Dönem Başladı

İslam dünyasında Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı, aynı zamanda yeni bir hicri yılın başlangıcını ifade ediyor. Hicri 1448 yılının ilk günü olan 16 Haziran 2026 Salı günüyle birlikte Müslümanlar yeni bir manevi döneme adım attı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimde Muharrem ayı, Allah'ın ayı olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran Salı günü başlaıyor ve 14 Temmuz 2026 Salı günü sona eriyor. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü ise Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı başlayacak.

Aşure Günü Ne Zaman?

Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10'uncu gününde idrak ediliyor. 2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiğine inanılan Aşure Günü, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin sembolü olarak kabul ediliyor.

Muharrem Ayının Önemi Nedir?

Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu ayda ibadetlerin, dua ve tövbelerin daha fazla yapılması tavsiye edilir.

Peygamber Efendimiz'in hadislerinde Muharrem ayında tutulan orucun faziletine dikkat çekilmiş, özellikle Aşure Günü ve çevresindeki günlerde oruç tutulmasının sevabına vurgu yapılmıştır.

Muharrem Orucu Ne Zaman Tutulur?

Din alimleri, Aşure Günü orucunun 9 ve 10 Muharrem veya 10 ve 11 Muharrem günlerinde tutulmasını tavsiye etmektedir.

Bu yıl için tavsiye edilen oruç günleri:

24 Haziran 2026 Çarşamba (9 Muharrem)

25 Haziran 2026 Perşembe (10 Muharrem - Aşure Günü)

26 Haziran 2026 Cuma (11 Muharrem)

olarak öne çıkıyor.

Muharrem Ayı Önemli Tarihler